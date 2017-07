UFPI encerra inscrições de concurso para docentes; salário de até R$ 9 mil

A Universidade Federal da Piauí (UFPI) encerra nesta quarta-feira (12) as inscrições de concurso público para preencher 16 vagas no cargo de professor substituto, com salários de R$ 2.236,29 a R$ 9.570,41. Os profissionais vão atuar nos campi Ministro Petrônio Portela, em Teresina, e Ministro Reis Veloso, em Parnaíba.

As vagas são para as disciplinas de Clínica Médica/ Saúde do Adulto (3), Ortopedia/ Traumatologia (2), Ginecologia/ Obstetrícia (2), Pediatria (2), Psicologia e Saúde Coletiva (1), Medicina de Família e Comunidade (2), Medicina Legal (1), Farmacologia (1), Língua e Literatura em Língua de Sinais (1) e Estudos Culturais e da Tradução (1).

Os candidatos devem efetuar a inscrição no Protocolo Geral da UFPI, situado no bloco SG-7 do campus Ministro Petrônio Portella, no bairro Ininga, em Teresina, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h30 às 12h e de 14h as 17h30, nos dias úteis. A taxa de inscrição varia de R$ 108 a R$ 215.

As provas escritas serão aplicadas no dia 20 de agosto de 2017, no horário das 08h30 às 12h30. A validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: G1