UFPI oferece vagas em Bom Jesus com salário até R$ 9,5 mil

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) abriu concurso público de provas e títulos para preencher quatro vagas no curso de Licenciatura em Educação do Campo, no campus de Bom Jesus.

As vagas são para as seguintes áreas:

– Desenvolvimento e Organização Social do Campo

– Filosofia

– Pedagogia

– Sociologia

Os salários básicos variam de R$ 2.236,29 a R$ 4.446,51, mas podem chegar a R$ 9.570, dependendo da titulação.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 15 de maio. As taxas são de R$ 215 para Classe A- DE, R$ 108 para Classe A – TI 40, e R$ 63 para Classe A – TP 20

A prova escrita está prevista para ser aplicada dia 25 de maio. O resultado final sai a partir do final de junho.

Clique aqui para ver o edital e aqui para ver outras informações.