Uma oração por Iasmim: clamemos pela recuperação da menina que emocionou o Piauí

Hoje, amanhã, depois, depois e depois, por favor, façamos uma oração por Iasmim Xavier. Para quem não sabe, ou não teve a oportunidade de acompanhar o caso, Iasmim era uma menina saudável e durante um dia de aulas foi acometida por uma estranha doença. Até hoje o problema de saúde não foi diagnosticado direito. Foi realizada uma corrente solidária e de oração para tentar recuperar a saúde da estudante Iasmim Santana Xavier Lopes, 11 anos. Ela é natural de Picos. É filha dos professores universitários Francisco Xavier Lopes e Cristiane Santana.

Desde o final de agosto que Iasmim Xavier vem passando por um doloroso e traumático tratamento médico para tentar descobrir o tem. Várias doenças graves foram descartadas. Mesmo com um tratamento caro e complicado, sendo acompanhada por dezenas de profissionais, não se chegou ainda a um diagnóstico preciso.

Primeiro a menina foi levada à médicos de Picos. Depois, por mais de dois meses, ficou internada em Teresina. Nada de diagnóstico preciso. Após uma campanha solidária que mobilizou gente não só do Piauí, mas também de quase todo o Brasil, Iasmim foi levada em uma UTI aérea e está há quase um mês no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Faz quase três meses que a menina está com dois drenos nos pulmões e desde a semana passada recebeu um terceiro dreno no coração. Está in