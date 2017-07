União concede aval para o Piauí assinar contrato de R$ 315 milhões com a Caixa

O Governo do Estado já pode realizar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 315 milhões. “Esses recursos serão investidos no financiamento de obras de infraestrutura, implantação e recuperação de rodovias, mobilidade urbana e saneamento básico. Todas essas obras vão permitir mais qualidade de vida para a população e mais desenvolvimento para o Estado”, afirma o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles.

O secretário destaca que o Estado do Piauí cumpriu todos os requisitos necessários junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive capacidade de endividamento e capacidade de pagamento (rating do Estado é B).

O despacho do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedendo o aval da União para operação já foi publicado no Diário Oficial da União (nº 135). A próxima etapa será a assinatura do contrato entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica.

Anteriormente, no último dia 26 de junho, o Governador Wellington Dias assinou em Brasília contrato com o mesmo banco, no valor de R$ 600 milhões, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Esse valor também é para investir em obras de infraestrutura, implantação e recuperação e rodovias, melhorias da mobilidade urbana, saneamento básico, infraestrutura e equipamentos para a Educação. Portanto, agora são R$ 915 milhões para investir no desenvolvimento do Estado.