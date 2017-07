Unidade de Pronto Atendimento de Picos deve ser entregue em agosto

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Picos tem previsão de ser entregue à população no próximo mês de agosto, com a proposta de receber urgências e emergências da microrregião, desafogando o Hospital Regional Justino Luz. Na manhã desta quarta-feira (12), o governador do Piauí, Wellington Dias, e autoridades locais visitaram a obra, orçada em R$3,5 milhões.

Segundo o governador, essa será a quarta UPA em funcionamento no Estado. “Funcionará como um pronto-socorro, com equipe especializada nessa área de urgência. Isso permite uma humanização no atendimento e mais qualidade. Temos essa experiência em São Raimundo Nonato, Teresina e Oeiras”, ressaltou.

O prefeito de Picos, Pe. José Walmir de Lima comemorou as parcerias entre Município e Estado. “Sonhada e esperada há muitos anos, quem vai ganhar, com certeza, é a população de Picos e de todos os municípios que formam a região, uma grande melhoria na saúde”, pontuou na ocasião.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Maria do Socorro Moura, a UPA funcionará 24 horas com atendimentos rápidos e qualificados. “Depois de ser entregue, a partir da parceria com o Governo do Estado, vamos colocar em funcionamento, o que é importante, uma vez que a estrutura é eficiente e contará bons profissionais”, finaliza a gestora.