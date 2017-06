Universidade Aberta do Piauí abre 3 mil vagas para curso de Administração em Vila Nova, Fronteiras e outros 58 municípios; veja edital

As inscrições para o processo seletivo da Universidade Aberta do Piauí (UAPI), iniciaram nesta segunda-feira (26). Estão sendo disponibilizadas 3 mil vagas na modalidade Educação a Distância, ofertadas para o Curso de Bacharelado em Administração, com entrada no segundo semestre, em 60 municípios do estado.

As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de julho, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://nucepe.uespi.br. O valor da taxa é gratuito para candidatos oriundos da rede pública de ensino concludentes do ensino médio, e para os candidatos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, bem como, aqueles bolsistas de escolas privadas.

As provas serão realizadas no dia 06 de agosto deste ano, no horário de 8h:30min às 13h:30min, e serão compostas de 50 questões: 10 de língua portuguesa, 05 de literatura brasileira, 05 língua estrangeira, 15 história, 15 de matemática, além da prova de redação. O resultado será divulgado até o dia 30 de agosto.

Confira o edital.