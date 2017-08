Universidade Estadual do Piauí divulga 5ª chamada da lista de espera do Sisu

Os candidatos convocados para cursos dos campi Poeta Torquato Neto e Clóvis Moura, situados em Teresina, devem realizar a matricula no Departamento de Matrícula e Informações Acadêmicas (DMIA), localizado no Palácio Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto. No interior do estado os candidatos convocados devem comparecer ao campus do curso para o qual fizeram opção levando originais e as cópias dos documentos definidos no termo de adesão.