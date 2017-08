Universitário é preso suspeito de ostentar com o dinheiro do tráfico

Um universitário, a namorada e mais três pessoas foram presos suspeitos de comercializar drogas no município de Floriano. A operação Dark Blue, em referência a um reagente de cor azul utilizado para detectar drogas, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (09) e visa o combate ao tráfico de drogas na região.

Os suspeitos foram identificados como Joel Reis de Sousa, Alan Alves da Silva, Aldemir Rodrigues de Sousa Junior, Ingrid de Araujo Goncalves e Samuel Alves Leite.

“O Aldemir é universitário e conhecido como Júnior Play porque gostava de ostentar com o dinheiro do tráfico. Na casa dele, além de drogas, apreendemos vários óculos, tênis e bonés de marca que, provavelmente, foram adquiridos com o dinheiro do tráfico. Ele acabava com as famílias para ostentar”, explica Francisco de Assis, titular da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Segundo o delegado, Ingrid de Araújo é namorada de Aldemir e tinha como função guardar o entorpecente e fazer a contabilidade do tráfico de drogas.

Os investigados foram presos em cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão. Durante as investigações, policiais civis coletaram provas robustas da prática de crimes de tráfico de entorpecentes em Floriano que culminaram na realização da operação.

“Encontramos drogas tanto na casa do Aldemir como na casa de Joel onde apreendemos pasta base de cocaína e uma enorme porção de maconha e crack. Contra os dois já existem mandados de prisão preventiva. Conseguimos prender todos os alvos, graças ao trabalho integrado do GPI e delegacias de Água Branca, Amarante, Oeiras, Itaueira, Colônia do Gurguéia, Guadalupe”, finaliza o delegado Francisco de Assis.

Fonte: Cidade Verde