União dá aval para operação de nova usina em Caldeirão Grande do PI

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, liberou para o início de operação em teste da Usina Eólica Ventos de Santo Adriano, localizada em Caldeirão Grande do Piauí. A decisão foi publicada na última sexta-feira, 21 de julho e consolida o potencial do município piauiense no setor, já que no mês passado também foi autorizada na região a operação comercial da Usina Eólica Ventos de Santa Edwiges.

Ao todo, as unidades geradoras liberadas para teste na Usina Eólica Ventos de Santo Adriano totalizam geração estimada de 8,1 mil kW. Além da anuência para o empreendimento em solo piauiense, a Aneel também liberou a operação em teste de usinas eólicas na Bahia, com produção estimada na ordem de 31 mil kW.

Diante de tantas notícias positivas e uma cartilha vasta de empreendimentos, o Piauí já é uma potência nacional na energia eólica, fechando no primeiro quadrimestre deste ano na quinta colocação nacional, chegando a 262 MW/médios; os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O levantamento ainda mostra que o Estado apresentou um crescimento de 16,8%, na comparação com o indicativo final consolidado em 2016, no que tange a capacidade instalada, chegando a 1.069 MW, e começa a se aproximar do Rio Grande do Sul, que figura como a quarta maior força no setor.

A previsão é que até o final do ano a produção eólica no Piauí avance ainda mais, haja vista que recentemente foi inaugurado o Complexo Ventos do Araripe III, entre Simões (PI) e Araripina (PE). O projeto que conta com a instalação de 156 turbinas distribuídas em mais de 87 mil hectares e 300 quilômetros de linhas de transmissão se configura como o maior complexo eólico do país. Em um projeto de capital intensivo de R$ 1,8 bilhão o complexo já possui a capacidade de gerar 1,213 milhão MW com mais 348 mil MW previstos em obras em conclusão.

Meio Norte