UTI aumenta oferta em serviços de alta complexidade na região de Picos

Novos e modernos equipamentos, instalações físicas que seguem padrões de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dos grandes hospitais e com equipe multiprofissional especializada, é assim que o secretario de Estado da Saúde, Florentino Neto, definiu os 10 leitos da UTI de Picos, entregues, nessa segunda-feira (20), pelo governador Wellington Dias.

De acordo com o gestor da Saúde, não se trata apenas de novos leitos, mas de um conjunto de ações para aprimorar e humanizar o atendimento de saúde da população de Picos. “Entregaremos também outras obras, como o Centro de Parto Normal, mais 10 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de cuidados intermediários. Então, é todo um complexo que vai ampliar nossa capacidade de atendimento”, avalia Florentino.

A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Justino Luz é referência não só para Picos, mas também para toda a região do vale do Rio Guaribas. Segundo o diretor clínico responsável pela unidade, Raimundo Reis, a implantação dos leitos permite ampliar e dar sequência ao tratamento de muitos pacientes que antes precisavam ser encaminhados para Teresina em condições desfavoráveis para o quadro clínico.

“Nessa UTI temos uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, participação efetiva de comissão de infecção hospitalar, acompanhamento integral ao paciente e a maior parte desses pacientes vem de demanda de procedimentos cirúrgicos do próprio hospital, como ortopedia, pediatria, obstetrícia e clínicas cirúrgicas. Com a UTI, atenderemos as necessidades da macrorregião sem precisar migrar para Teresina”, afirma o diretor clínico.

CCOM