UTI do Hospital Justino Luz será inaugurada neste semestre

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) aumentou a oferta em assistência de alta complexidade para todo o estado. De dezembro de 2016 a janeiro de 2017, já foram entregues 34 leitos de unidade de terapia intensiva, entre adulto e neonatal.

Até o fim de 2018, a expectativa é que o Estado dobre o número, com a oferta de 150 leitos. Mais um importante avanço na saúde pública do Piauí, que investe na descentralização dos serviços de saúde, tornando possível o atendimento mais qualificado e mais próximo da população.

Para o primeiro semestre de 2017, está prevista a entrega de mais 20 leitos de terapia intensiva. Em Picos, no Hospital Regional Justino Luz, com 10 leitos adulto, e mais 10 leitos do tipo neonatal, no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

Atualmente, a rede hospitalar pública do Estado possui 130 leitos de Terapia Intensiva. Com as ações de expansão da assistência de média e alta complexidade, esse número irá mais que dobrar, alcançando 280 leitos, distribuídos nas quatros macrorregiões do Piauí.

“Com os leitos de UTI entregues, poderemos, por meio de unidades equipadas e profissionais capacitados, ter condições de aumentar a capacidade resolutiva dos hospitais. Esse é o projeto do Governo do Estado de descentralizar os serviços de saúde para oferecer atendimento especializado e mais ágil, para resolver os casos de maior complexidade sem necessidade de transferência para a capital”, afirma Francisco Costa, secretário de Estado da Saúde.

Ascom Sesapi