V Salivag chega ao segundo dia com palestras

Na manhã desta quinta-feira, dia 14, no Estádio Helvídio Nunes de Barros teve início o ciclo de palestras do segundo dia do V Salão de Livros do Vale do Guaribas (Salivag). A primeira palestra começou por volta das 9 horas com a psicóloga Laylla Carvalho abordando a temática “Em busca de sentido: a educação inspirada em Viktor Flanklin”.

“Acredito que o evento é de grande importância para cidade de Picos, trazendo o resgate da leitura. Cheguei recente aqui e espero que as expectativas do evento fluam de um jeito bacana e que engrandeça todo mundo” disse a psicólogo, Laylla Carvalho.

Para a estudante de Eletrotécnica do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Sheila Alves: “A palestra foi interessante para explanar o real sentido de educação. Nós estamos muito presos àquela educação mecanizada em que o professor só repassa conhecimentos técnicos. A palestrante Laylla nos mostrou vários pontos com relação a trabalhar com educação, a parte espiritual, ética, emocional e a tradicional, aquela que a gente tem costume”.

A segunda palestra começou por volta das 10 horas tendo como ministrante a professora Danny Barradas com o tema: “William Shakespeare em busca da tolerância perdida”.

“Espero que as pessoas possam sair daqui e perceberem que os livros continuam sendo uma das orientações mais adequadas para o aprendizado. A questão da tolerância é um pré- requisito para um sistema democrático como o nosso. Quando observamos alguns movimentos como neonazismo e candidatos à presidência do Brasil que trabalham com a ideia de não aceitação do outro, seja por conta da religião ou questões de gêneros, nada é mais adequado do que lembrar de pensadores que tentaram trabalhar e ensinar alguma coisa como lidar com pessoas estranhas” afirmou a palestrante Danny Barradas.

Estudantes de várias escolas de Picos e região vieram prestigiar o segundo dia de atividades do V Salivag. A diretora da Escola Municipal Antônio Marques – Aroeira do Matadouro, Sandra Gomes Rafael destaca a importância do evento. “É importante e interessante, pois vemos o entusiasmo que os alunos ficam de vir fazer esta visita; vemos o aprendizado que eles têm aqui dentro tanto na compra de livros, no entusiasmo da leitura, como no Circo de Letras, no que é apresentado lá. É tudo muito estimulador para a educação”, disse.

Para a Secretaria Municipal de Educação de São José do Piauí, Carleuza Ferreira a realização do Salivag é importante para trabalhar o incentivo à leitura. “Estamos trabalhando um projeto de leitura na nossa cidade e os alunos todos que estão aqui fazem parte desse projeto. Sempre que tem esse evento o município está trazendo porque é um incentivo reforçando a importância da leitura na escola e no dia a dia”, pontuou.

Já para o professor de Artes do Instituto Federal do Piauí, Jânio Tavares o evento é um momento de fomentar a literatura, arte que às vezes é tão desprezada e aqui estão dando prioridade e colocando a literatura como protagonista e isso é muito importante para a população de Picos de uma maneira geral.

