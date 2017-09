Vacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda (11)

Começa segunda (11) a Campanha Nacional de Multivacinação 2017 do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. A Campanha acontece de 11 a 22 de setembro e tem como objetivo a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos de idade.

As vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde em todos os municípios do Piauí. Para os menores de sete anos de idade serão disponibilizadas as vacinas de BCG, Hepatite B, Penta, VIP, VOPb, Rotavírus humano, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C conjugada, febre amarela, tríplice viral, Tetra viral ou tríplice viral + varicela (atenuada), DTP, Hepatite A e varicela.

Para crianças e adolescentes de sete a menos de 15 anos serão disponibilizadas as vacinas de Hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dT, dTpa, Meningocócica C conjugada, HPV e Varicela.

“A ação tem por objetivo atualizar ou completar esquemas de vacinação disponibilizando vários tipos de vacina para o combate de diversas doenças. Nesta oportunidade são oferecidas as vacinas da rotina a fim de melhorar a cobertura vacinal e otimizar os serviços de saúde. Assim vamos manter controladas, eliminadas e erradicadas as doenças imunoprevníveis no Brasil e, principalmente, no nosso Piauí”, afirma Kassia Barros, coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde.