Vai começar o Campeonato Picoense 2017; Confira a tabela e regulamento

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Esporte e Lazer, divulgou, nesta sexta-feira (21), o regulamento e a tabela do Campeonato Picoense de Futebol Amador 2017. Ao todo, 32 equipes irão participar do torneio mata-mata.

O Campeonato Picoense terá início no próximo sábado, dia 29 de julho, a partir das 18h, com as partidas entre Milan da Tapera X Baú Futebol Clube e Botafogo X Palmeiras de Samambaia. Todos os jogos serão realizados no estádio Helvídio Nunes.

De acordo com o secretário de Esporte, Adonai Venâncio, os 20 times que se classificarem no torneio irão disputar a fase de grupos do Campeonato Picoense. “Vamos ter o torneio com 32 equipes e 20 times irão se classificar para a fase de grupos”, completou o secretário.

Os 20 times serão divididos em cinco grupos com quatros equipes cada.

Confira o regulamento e a tabela abaixo

campeonato picoense 2017 atualizado

Tabela do Torneio

Errata