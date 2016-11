Valores de multas de trânsito aumentam a partir desta terça-feira, 1º

A partir desta terça-feira, 1º de novembro, entram em vigor no país os novos valores das multas de trânsito e outras alterações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em decorrência da Lei federal 13.281, sancionada no dia 4 de maio deste ano. Além da mudança no valor das multas, também foram realizadas alterações na velocidade máxima nas rodovias não sinalizadas e na natureza de algumas infrações.

A principal mudança está no valor das multas, que sofreu reajuste de até 66%. As infrações leves aumentarão de R$53,20 para R$88,38; as médias, de R$85,13 para R$130,16; as graves, passarão de R$127,69 para R$195,23; enquanto as gravíssimas, de R$191,54 para R$293,47.

As infrações que sofreram alterações, passando de grave para gravíssima, foram: falar ao celular ou mandar mensagem enquanto dirige;Interromper, restringir ou perturbar a circulação na via com algum tipo de veículo, sem autorização do órgão de trânsito e estacionar irregularmente em vaga de idosos ou de pessoas com deficiência.

Infrações em Picos

Segundo o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana de Picos, Edilberto Cirilo, falando ao celular enquanto dirige; parar na faixa de pedestre e estacionar em vaga reservada para idoso ou pessoas com deficiência são as infrações mais cometidas na cidade. “Essas três infrações são as mais praticadas pelos motoristas e motociclistas na cidade de Picos. Vamos realizar campanhas educativas para mudar isso”, disse.

Edilberto informou também que 70% das multas estão concentradas nas infrações citadas, incluindo o não uso do capacete e do cinto de segurança.

O secretário acredita que com o aumento dos valores a tendência é diminuir as infrações no trânsito. “Qualquer infração vai custar 300 reais, então os condutores terão que ter cuidado e transitar dentro da lei”, pontuou.