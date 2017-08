Van de Francisco Santos pega fogo em Picos

Um carro modelo van, de placa NHW – 4726, de Francisco Santos, incendiou no final da manhã desta quarta-feira, dia 09, nas proximidades do Supermercado Carvalho, em Picos.

Segundo o motorista da van, José de Neiva Rodrigues, instantes antes de pegar fogo, o carro apresentou falhas no freio e logo em seguida o fogo tomou de conta. O carro que faz linha Picos-Francisco Santos não trazia passageiros no momento do incidente.

“Eu estava sozinho e percebi que tinha falha no freio, depois disso deve ter havido algum curto-circuito na parte elétrica e ele começou a pegar fogo. Ainda tentei usar o extintor, mas deu. O fogo consumiu tudo muito rápido, infelizmente”.

José Rodrigues é motorista há três anos e trabalha para o proprietário da van, que é da cidade de Francisco Santos. Ele não soube informar se o veículo possuía seguro.

Agora Picos