Veículo roubado no interior de Pio IX é recuperado no Ceará

Um veículo, modelo Saveiro da Volkswagen, roubada de poceiro na região da BR 020, município de Pio IX, foi encontrada às margens da estrada que liga as cidades de Pedra Branca e Boa Viagem no estado do Ceará.

Segundo informações, o veículo foi abandonado após ser utilizado numa prática criminosa contra um comerciante na cidade de Pedra Branca, que por sua vez teve uma caminhonete Hilux levada pelo bando.

O veículo estava descaracterizado com tinta de cor preta, que segundo a polícia, foi usado um tipo de spray” para dificultar a origem do carro que havia sido roubado no início do mês de maio na zona rural de Pio IX.

No último dia 15 de maio, um caminhão que também foi levado do poceiro, acabou sendo abandonado na cidade de Tauá, outro município cearense.

Ademar Antônio Arrais, encontra-se na região onde o carro foi encontrado para os procedimentos legais, e a recuperação do seu bem.

A Polícia de Pio IX informa que continuam as investigações do caso.

Lucas Andrade/Região em Notícia