Veículos pegam fogo em colisão e deixam 4 mortos da mesma família

Quatro pessoas da mesma família, sendo duas crianças, morreram em acidente na BR-135, no município de Cristalândia (PI), próximo da divida com a Bahia. Um carro se chocou frontalmente com um caminhão tanque vazio, o que não impediu que os dois veículos pegassem fogo.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o acidente ocorreu às 20h30 de sábado (25) e envolveu um Siena de placa OAT 0259, de Goiás, que saiu do povoado Pau D’arco, em Cristalândia, em direção a Corrente. O caminhão tanque de placa OZF 0017, da Bahia, era conduzido por R.F.S.O, 29 anos, e seguia de Corrente para Barreiras (BA).

O local da colisão dista cerca de um quilômetro de Cristalândia. O motorista do caminhão escapou com vida, mas a polícia ainda não tem maiores informações sobre ele. Relatos de testemunhas dão conta de que o condutor teria saído ileso e tentou socorrer as outras vítimas, mas não conseguiu por conta das chamas.



Segundo sites da região, as vítimas do Siena são Clésio Sousa, Taís Paes Landim e Tauan, 13 anos, e Iago, 10 anos – filhos do casal.

O Instituto Médico Legal em Teresina (PI) já foi informado que os corpos, por terem sido carbonizados, serão levados para a capital para identificação das vítimas através de exame de DNA. Pela distância entre os municípios – mais de 800 quilômetros -, os corpos devem chegar a Teresina na segunda-feira.

