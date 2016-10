Veja as 100 escolas do Piauí com maiores médias no Enem 2015

O Ministério da Educação divulgou nessa terça-feira (4) os resultados por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2015. Veja as 100 escolas do estado do Piauí com as maiores médias nas provas objetivas:

(Consulte: notas de todas as escolas brasileiras)

Nome da escola (cidade) – rede de ensino – média nas provas objetivas

1 ) Instituto Dom Barreto (Teresina) – privada – 717,82

2 ) Educandário Santa Maria Goretti (Teresina) -privada – 692,72

3 ) CEV Colégio Unidade Jockey (Teresina) – privada – 689,53

4 ) Colégio Lerote ltda (Teresina)- privada – 687,70

5 ) Centro Educacional Objetivo (Teresina) – privada – 673,65

6 ) Anbeas – Colégio Sagrado Coracao de jesus (Teresina) – privada – 672,45

7 ) Instituto educacional São José unidade Mocambinho (Teresina) – privada -665,53

8 ) CPI Sistema de Ensino (Teresina) – privada – 658,06

9 ) Colégio Procampus (Teresina) – privada – 657,64

10 ) Escola Popular Madre Maria Villac (Teresina) – privada – 650,65

11 ) Centro Objetivo de Ensino (Teresina) – privada – 642,67

12 ) Colégio São Francisco de Sales (Teresina) – privada – 642,55

13 ) Escola Dom Bosco (Teresina) – privada – 636,64

14 ) Instituto Educacional da Criança – INEC (Teresina) – privada – 626,40

15 ) Mérito D’Martonne (Teresina) – privada – 621,05

16 ) Colégio Integral (Teresina) – privada – 619,88

17 ) Escola Cidadão Cidadã (Teresina) – privada – 618,39

18 ) CEV Colégio (Teresina) – privada – 612,74

19 ) Colégio Nossa Senhora das Graças (Parnaíba) – privada – 606,47

20 ) Escola Santa Helena (Teresina) – Privada – 597,31

21 ) Instituto de Ensino Intellectus (Campo Maior) – privada – 591,48

22 ) Colégio Industrial São Francisco de Assis (Floriano) – privada – 586,63

23 ) Colégio São Luscas (Picos) – privada – 579,34

24 ) Colégio objetivo (Teresina) – privada – 578,00

25 ) Escola Machado de Assis (Picos) – privada – 576,00

26 ) Colégio Madre Savina (Teresina) – privada – 569,47

27 ) Colégio Maria José da Silva Melo (Piripiri) – privada – 568,22

28 ) Instituto Educacional Santa Rita (Picos) – privada – 567,85

29 ) Curso Sinopse (Teresina) – privada – 565,47

30 ) Colégio Pro Campus Júnior (Teresina) – privada – 562,97

31 ) Colégio Liberdade (Teresina) – privada – 562,02

32 ) Colégio impacto (floriano) – privada – 561,49

33 ) Colégio Síntese (Parnaíba) – privada – 558,54

34 ) Organizacao Educacional Colégio Dez (Parnaíba) – privada – 557,31

35 ) Ensino Médio Augustinho Brandao (Cocal dos Alves) – estadual – 554,85

36 ) Escola Pequeno Principe (Floriano) – privada – 554,57

37 ) UFPI – Colégio Agrícola de Bom Jesus – federal – 554,36

38 ) Instituto Frater de Ensino (Teresina) – privada – 552,85

39 ) Colégio Certo (Teresina) – privada – 551,40

40 ) Colégio Jesus de Nazaré (Teresina) – privada – 550,66

41 ) Einstein Sistema de Ensino – Unidade I (Teresina) – privada – 548,11

42 ) Coop. Educacional Básica do Piaui (Teresina) – privada – 547,44

43 ) Unidade Escolar Christus (Piripiri) – privada – 546,54

44 ) Escola de educ. bas. emb Espedito de F. Resende (Teresina) – privada – 546,14

45 ) Escola Santa Angélica ltda (Teresina) – privada – 545,89

46 ) Instituto Educaional São Jóse (Teresina) – privada – 545,25

47 ) Colégio CPI (Teresina) – privada – 544,17

48 ) Colégio e curso Séculus (Teresina) – privada – 543,69

49 ) Einstein Sistema de Ensino – unidade II (Teresina) – privada – 543,15

50 ) Coesp Cooperativa Educ e Social de Pedro II (Pedro II) – privada – 542,10

51 ) Colégio Teresina (Teresina) – privada – 539,45

52 ) Instituto Santo Agostinho (Teresina) – privada – 539,21

53 ) Unidade escolar São Luiz Gonzaga (Parnaíba) – privada – 538,21

54 ) Colégio Alfabetoc (Campo Maior) – privada – 536,99

55 ) Escola Pequeno Polegar (José de Freitas) – privada – 536,97

56 ) Educandário Santo Elias (José de Freitas) – privada – 535,55

57 ) Unidade Escolar Alcenor Candeira (Parnaíba) – privada – 535,46

58 ) Curso Gilberto Campelo (Teresina) – privada – 534,25

59 ) Cemti João Henrique de Almeida Souza (Teresina) – estadual – 532,92

60 ) Inst Magister de Ensino (Teresina) – privada – 532,46

61 ) Escola São José de Ribamar (Teresina) – privada – 531,90

62 ) Unid esc Parque Piaui UNESPP (Teresina) – privada – 528,32

63 ) Colégio Visão de Parnaiba (Parnaíba) – privada – 527,31

64 ) Patronato Maria Narciso e Col Irmã Maria (união) – privada – 525,96

65 ) Instituto Monsenhor Hipólito (Picos) – privada – 524,28

66 ) Organizacao Educacional Apoio ltda (Parnaíba) – privada – 523,99

67 ) Colégio Alfa Inhumense (Inhuma) – privada – 523,14

68 ) Sistema de Ensino Múltipla Escolha (Piracuruca) – privada – 520,41

69 ) Colégio Integrado Santo André (Teresina) – privada – 518,80

70 ) Escola Integrada Deputado Moraes Souza (Parnaíba) – privada – 517,83

71 ) Escolinha Genius Infantil ltda (Piracuruca) – privada – 515,76

72 ) Col Leonardo da Vinci (Campo Maior) – privada – 514,93

73 ) Sociedade Educacional Potencial ltda (Floriano) – privada – 513,14

74 ) Unid esc Patronato n s de Lourdes (Campo Maior) – estadual – 513,12

75 ) Colégio São Judas Tadeu (Teresina) – privada – 513,04

76 ) Unidade Escolar Cenecista Popular de Teresina (Teresina) – privada – 513,00

77 ) Centro de Aprendizagem Avançada – (São Raimundo Nonato) – privada – 511,74

78 ) Colégio Avanço (Teresina) – privada – 510,36

79 ) Educandário São José (Altos) – privada – 509,35

80 ) Cooperativa Eeducacional Logos (Parnaíba) – privada – 508,72

81 ) Instituto Batista Correntino (Corrente) – privada – 508,58

82 ) Escola alternativa – Cooperativa Educacional de Teresina ltda (Teresina) – privada – 507,96

83 ) Centro Educacional São Francisco Valença do Piauí – privada – 507,82

84 ) Escola Agrícola Santo Afonso Rodriguez (Teresina) – privada – 507,34

85 ) Campus Amilcar Derreira Sobral (Floriano) – federal – 506,99

86 ) Col est Xacarias de Gois (Teresina) – estadual – 506,55

87 ) Colégio Madre Savina unidade jockey (Teresina) – privada – 506,46

88 ) Centro de ensino médio de tempo integral polivalente Lima Rebelo (Parnaíba) – estadual – 506,35

89 ) Colégio Rosianne Machado (Picos) – privada – 505,59

90 ) Centro de Ensino SãoTomás de Aquino ltdai (Teresina) – privada – 503,34

91 ) Instituto Educacional São Mateus (Teresina) – privada – 503,17

92 ) Instituto Educacional Mahatma Gandhi (Oeiras) – privada – 503,09

93 ) Colégio Nossa Senhora das Merces (São Raimundo Nonato) – privada – 502,57

94 ) Educandário Cecília Meireles (Batalha) – privada – 502,56

95 ) Cemti Didácio Silva (Teresina) – estadual – 502,48

96 ) Colégio Olga Fernandes (Barras) – privada – 501,69

97 ) Col Antares (Picos) – privada – 501,16

98 ) Unidade Escolar José Narciso da Rocha Filho (Piripiri) – estadual – 500,68

99 ) Unid esc Prof Pinheiro Machado (Teresina) – estadual – 499,77

100 ) Escola Marista Champagnat de Teresina (Teresina) – privada – 495,87

Entenda a nota do Enem por escolas

Todos os anos, o governo federal divulga a nota média que os alunos de uma escola tiveram no Enem. O requisito para a escola ser incluída na divulgação é que pelo menos 50% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio, em um determinado ano, tenham feito a prova do Enem. Se a sua escola não aparece na planilha geral, o motivo pode ser que ela não preencheu este requisito.

Em relação ao Enem 2015, foram divulgadas as notas de 14.998 escolas públicas e privadas brasileiras. O governo sempre divulga as médias de cada uma das quatro provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza) e da prova de redação.

A média aritmética das provas objetivas que originou a listagem acima foi calculada pelo G1. O MEC ressalta que a comparação de escolas apenas pela nota do Enem não é adequada, porque não leva em consideração outros fatores determinantes para a qualidade de ensino de cada instituição, como a formação e professores, o tamanho da escola, a seleção de alunos e o padrão de vida das famílias dos estudantes.

G1 Piauí