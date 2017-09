Veja os aprovados no concurso de agente penitenciário do PI; quase R$ 6 mil

Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe) e a Secretaria de Justiça do Piauí divulgou nesta terça-feira (26) a lista dos aprovados no concurso de agente penitenciário do estado. Veja lista de aprovados aqui. O salário inicial é de R$ 5.966,14.

O concurso foi destinado à classificação de 400 candidatos (360 na ampla concorrência e 40 pessoas com deficiência), mas na lista de aprovados constam nomes de 316 candidatos. Destes, nove foram candidatos classificados como pessoas com deficiência.

Segundo a Secretaria de Justiça, os nomes dos aprovados serão homologados em outubro e o curso de formação será realizado a partir de 2018.

“Estamos preparando a grade curricular, selecionando os professores e consultando o Departamento Penitenciário Nacional para ministrarmos o melhor curso de formação para os novos agentes”, pontua o secretário de Justiça, Daniel Oliveira.

Um total de 7.832 candidatos inscritos no concurso disputaram as vagas. Segundo a organização do certame, 7.700 pessoas se inscreveram na ampla concorrência, disputando 360 vagas; e 132 disputaram 40 vagas para pessoas com deficiência.

Fraude

A primeira etapa do concurso havia ocorrido no mês de setembro de 2016. Entretanto, houve a comprovação de um esquema de fraude na aplicação do certame e as provas foram anuladas e foram aplicadas novamente em março deste ano.