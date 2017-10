Veja os destaques da coluna Picos

BEM VINDO- a Coluna Picos manifesta boas-vindas ao mais novo herdeiro do Reitor Nouga Cardoso Batista. Renato nasceu na terça-feira(18), em Teresina. Pai coruja, Nouga manifesta alegria e satisfação ao lado dos filhos.

(Na foto: Nouga e os filhos).

SESSÃO SOLENE – Câmara Municipal de Picos realiza homenagem (in) memoria do vereador Francisco de Assis Pio da Silva, o Titico Barbosa às 18h30 desta quinta-feira(20).

MESTRADO A VISTA- O Instituto de Educação Superior Raimundo Sá conseguiu parceria para oferecer um mestrado interinstitucional no município de Picos. A direção já está fazendo a articulação para viabilização do mesmo.

(Na foto: Roberta Mara-vice diretora da R.Sá).

ANIVERSÁRIO-I- Parabéns Elaine Ribeiro Gonçalves pela troca de data na quarta-feira (19) . O casal Paulo Júnior Gonçalves e Elaine Ribeiro comemoram a data em família.

(Na foto : Elayne e Paulo).

ANIVERSÁRIO-II- Parabenizamos a Fisioterapeuta Dermatofuncional e Ortopédica Marcela Luz pelo aniversário na quarta-feira(19).

Felicidades .

COMEMORAÇÃO- parabéns pelos 8 anos de matrimônio ao casal CLAUDIANE E CLENILSON. A festejada data ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2014. O casal recebeu um grupo amigos da Renovação Carismática Católica.

( na foto: CLAUDIANE E CLENILSON).

ANIVERSÁRIO-III- Felicitações de aniversário para a cantora Elis Marina pela troca de data nesta quarta-feira(19).

( Na foto: Elis e amigos).

ANIVERSÁRIO-IV- Felicitações de aniversário ao vereador José Rinaldo Cabral Pereira Filho, o Rinaldinho pelo aniversário nesta quinta-feira (20). Felicidades.

( Na foto: Rinaldinho ) .

ANIVERSÁRIO-V- felicitações de aniversário para a matriarca da família P Da Silva, Judite Batista da Silva que troca de data em 22 de fevereiro comemorando 81 anos de vida. Dona Judite, como é mais conhecida por todos, é casada há 62 anos com o empresário Pascoal Joaquim da Silva e com ele constituiu uma família de nove filhos.

( Na foto: Judite e Pascoal Joaquim)

MAQUINAS- O prefeito de Santana do Piauí, Ricardo José Gonçalves, recebeu das mãos da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, um trator Pá Carregadeira. A solenidade de entrega aconteceu no Atlantic City Club, em Teresina, na manhã da terça-feira, 18.

(Na foto: Ricardo e Dilma).

FOLIA – Durante toda esta semana, a Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí – CAAPI estará realizando a distribuição dos convites para a 1ª prévia carnavalesca no Clube dos Advogados de Picos que acontecerá no próximo sábado (22), a partir das 16h. Os advogados deverão recolher seus convites na subseção da OAB de Picos, das 8 às 18h. Cada convite dá direito a levar mais dois acompanhantes.

EMENDAS PARLAMENTARES- Vereadores de Picos discutem em reunião com o secretário de governo do município, Tiago Saunders sobre o destino das emendas parlamentares. As emendas fazem parte do orçamento anual e foram destinadas pelo prefeito Kleber Eulálio aos parlamentares picoenses. A reunião debateu como serão elaborados os projetos e os gastos destinados às emendas parlamentares. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Picos, Hugo Victor (PMDB), cada vereador terá o direito de indicar uma obra no valor de R$ 50 mil. “Seja se juntando a outro vereador para fazer uma obra maior ou até dividindo sua emenda”, destacou.

( Na foto: os vereadores ).

PODENDO- o articulador político Fábio Dias disse a coluna que Presidente Dilma Rousseff o convidou a fazer parte de sua equipe campanha eleitoral no apoio logístico da região nordeste. O convite aconteceu em solenidade do PAC 2 Mobilidade Urbana em Teresina Capital.

( Na foto Fábio e Dilma ).