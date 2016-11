‘Vendaval’ em Paulistana causa destruição e transtornos; veja as fotos

Diversos destelhamentos, quedas de árvores e postes e desabamentos foram registrados na cidade de Paulistana. Todo esse estrago foi resultado de uma chuva acompanhada de fortes ventos e vendaval pegou de surpresa populares e lojistas que tiveram de fechar as portas mais cedo.

Em diversos pontos da cidade é perceptível os danos causados pelo vendaval. Árvores, postes, muros, pequenas estruturas e casas foram destelhadas devido a velocidade dos ventos.

Parte da estrutura de um restaurante localizado às margens da BR-407 desabou. Além disso, uma feira cultural do Colégio Mérito, marcada para a noite desta sexta-feira foi cancelada devido aos estragos causados no local de realização do evento.

Apesar dos danos materiais, nenhuma pessoa se machucou. Algumas regiões da cidade estão sem energia elétrica.

Fonte: CidadesnaNet