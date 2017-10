Vende-se uma residência localizada no povoado Três Potes, próximo ao prédio da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, com área construída de 300 metros quadrados e área total de 3.000 metros quadrados.

A residência possui quatro quartos (uma suíte), duas salas, cozinha, banheiro social e varanda em volta.

Contatos (89) 9 9935-2565; (89) 9 8803-6077

Lotes

Vende-se também lotes de 10X50 na mesma localidade.

Veja mais fotos