Vendedor ambulante de Picos é assaltado na estrada de Santana do PI

Um vendedor ambulante residente no Bairro Pantanal, na cidade de Picos, foi vítima de um assalto na PI-375, quando se dirigia a Santana do PI. A ação criminosa aconteceu por volta das 8h desta sexta-feira (11), na altura da Baixa de Canandu, a cerca de 5 km do perímetro urbano Santanense. A informação é do Cabo Urbano, do Grupamento da Polícia Militar de Santana do Piauí que atendeu a vítima.

De acordo com o policial, a vítima, que não teve o nome revelado por questão de segurança, é vendedora de livros e estava indo com destino a Santana, quando foi assaltada por dois elementos armados com um revólver calibre 38 e abordo de uma motocicleta CG 150 de cor preta e sem placa.

Conforme relato da vítima à polícia, tudo aconteceu, quando a mesma estava se dirigindo de Picos a Santana, e na altura da Baixa de Canandu, trecho sem asfalto da PI-375, dois elementos, um alto e moreno e outro também moreno mas de estatura baixa, aparentando ser menor de idade, atravessaram uma motocicleta à frente de seu carro e armados com revolver calibre 38 anunciaram o assalto. De acordo com o policial na ação foram levados um celular LG e uma quantia de R$184,00 em espécie. Ainda conforme relato da vítima à polícia, após o assalto a dupla teria fugido em direção à Picos.

Cabo Urbano disse que ao tomar conhecimento do ocorrido orientou a vítima a registra Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes em Picos e colocou o efetivo militar santanense em diligência no sentido de identificar e prender a dupla de assaltantes, além de acionar a PM de Picos.

Agoraed