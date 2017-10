Vendedor é executado a tiros dentro de sua residência

Um vendedor ambulante identificado apenas como ‘baiano dos CD`s, foi executado na noite deste sábado (28) no bairro jureminha, próximo ao anel viário do município de Oeiras.

Segundo informações, os criminosos entraram na casa da vítima, que estava no quintal com mais três pessoas quando foi alvejado com tiros na cabeça.

A vítima tinha passagem pela polícia era muito conhecido em Oeiras.

A polícia está investigando para saber a motivação do crime e está realizando diligências para prender os acusados que fugiram logo após cometer o crime.

Fonte: Portal MN