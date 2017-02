Ventos de 70 km/h derruba teto de posto em Dom Expedito Lopes

A tempestade que atingiu o sudeste do Piauí na tarde de segunda(06) provocou estragos em Dom Expedito Lopes (a 281 km de Teresina), na microrregião de Picos. As rajadas de ventos chegaram a mais de 70km/hora e derrubaram para da cobertura de um posto de gasolina na localidade Serra dos Pinheiros, zona rural do município.

De acordo com informações, os pilares foram arrancados e a cobertura foi ao chão minutos depois da chuva iniciar. Os funcionários desligaram a força elétrica, já que houve vazamento de óleo diesel dos filtros quebrados. O site relatou ainda que um caminhoneiro informouem que o vento suspendeu a lateral do caminhão tirando dois pneus do chão.

A gerente de Hidrometeorologia da Secretaria de Meio Ambiente, a meteorologista Sonia Feitosa, disse que as rajadas de vento chegaram a 72,5km/hora na região entre as 17h e 18h.

“Não temos estação em Dom Expedito Lopes, mas a estação de Picos registrou essa velocidade nas rajadas, como é na mesma região, lá chegou um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, mas na mesma média. Até as 18 horas, os ventos ainda estavam a 40 km/h”, explicou a meteorologista.

Ela disse que ainda há previsão de tempestades para região nesta terça(07). “Chamo de tempestades porque são chuvas rápidas, com descargas atmosféricas e rajadas de ventos”, ressaltou.



Outras regiões

A meteorologista destaca que as chuvas fortes estão mais concentradas no Sudoeste, Extremo Sul, próximo ao Maranhão e Bahia e no Norte do Piauí. No Sudeste são mais rápidas. “Hoje a previsão é de chuva isolada em todo o Estado, com chuva forte no extremo sul e no litoral, que está com uma nebulosidade boa e pode chover forte”, avisa.

