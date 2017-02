Vereador Afonsinho participa de capacitação e prestigia filiação de Silvio Mendes ao PP

O vereador Afonso Guimarães, o Afonsinho (PP), participou nesta segunda-feira, 20, do seminário: “Gestão Progressista com Foco em Resultados”, realizado no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, em Teresina, pelo Partido Progressista (PP). Na ocasião aconteceu a filiação do ex-prefeito da capital, Silvio Mendes, ao PP, e também da esposa do atual prefeito de Teresina Firmino Filho, dona Lucy Silveira.

Durante o seminário, que foi realizado pela manhã, foram debatidos temas como: “Gestão pública: responsabilidade socioeconômica em resultados”, “Licitações e contratos”, “Captação de recursos e convênios” e “Contabilidade pública”.

Para o vereador Afonsinho, o evento representou a possibilidade de ampliar o seus conhecimentos no processo de fiscalização e apresentação de projetos de lei em prol da população picoense.

O presidente Nacional do PP, senador Ciro Nogueira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o deputado federal Mainha (PP), a deputada estadual Belê (PP), o deputado estadual Hélio Isaias (PP), o ex-prefeito de Picos, Gil Paraibano e o ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito, Antônio Afonso, estiveram presentes ao evento.

Ascom