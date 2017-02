Vereadora é alvejada a tiros no Ceará e morre em hospital de Pio IX

Uma vereadora identificada como Jucely Alves Arrais, mais conhecida como Cely Arrais, de 35 anos, foi alvejada a tiros em uma fazenda no no município de Aiuaba, interior do Ceará. Após ser atingida pelos disparos, foi socorrida e encaminhada para um hospital em Pio IX, onde, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

A Polícia Militar informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o delegado da Delegacia de Tauá foram ao município para iniciar as investigações sobre o caso. Equipes do destacamento policial da região também fazem buscas para tentar prender os suspeitos.

Os familiares da vereadora informaram que ela já havia sofrido ameaças. Contudo, a polícia informou que não pôde realizar um monitoramento extensivo porque a vítima morava em um local remoto.

A vereadora Jucely Alves Arrais, conhecida como Cely Arrais, se candidatou em 2016 pelo PDT e foi eleita com 397 votos.

Fonte: Com informações da Polícia Militar/ G1-CE