Vereadora eleita em Valença anuncia que vai abrir mão do salário

A Vereadora mais votada do município de Valença do Piauí, Iris Moreira (PP), declarou na posse (01/01) que vai abrir mão do salário até 2020.

Segundo a Vereadora, o salário será destinado a instituições sociais, e prometeu prestar conta mensalmente à sociedade.

Até o final do mandato, em dezembro de 2020, Iris terá doado R$ 200 mil às instituições, que ainda estão sendo escolhidas.

“Não me candidatei à vereadora por conta de salário, e com isso estarei ajudando pessoas carentes de minha querida Valença”, afirmou a Iris Moreira. No município, um vereador recebe de salário R$ 5.100,00.

Iris Moreira é professora e empresária. Foi a vereadora mais votada, com 889 sufrágios.

Cidade Verde