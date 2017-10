Vereadora Francisca registra B.O após vazamento de vídeo íntimo

Segundo ele, que não deu detalhes, o vídeo contém apenas imagens da vítima, sozinha. “Mas são imagens que atingem a honra de qualquer pessoa. Não daremos detalhes, apenas que é algo muito íntimo, que expõe muito a vítima”, explicou.

Segundo o delegado, a vereadora confirmou à polícia ter divulgado uma nota de esclarecimento sobre o caso. O G1 tentou contato com Francisca, mas as ligações não foram atendidas. Na nota, ela declarou que seu aparelho celular foi invadido “criminosamente” e que se arrepende do vídeo ter sido mantido em seu celular.

Eu possuía um vídeo intimo pra uso restrito e pessoal, um erro do qual me arrependo, e no entanto, uma pessoa sem minha autorização ou conhecimento, criminosamente invadiu meu aparelho celular e compartilhou o vídeo por meio do ‘whatsapp’.