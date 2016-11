Vestibular EaD da UFPI tem mais de 39 mil inscritos

O maior vestibular de Educação a Distância do Brasil encerrou as inscrições no dia 10 de novembro. Mais de 39 mil participantes inscreveram-se para a prova que será Realizada no dia 18 de dezembro, das 8hs às 13hs, em todos os polos presenciais. Floriano é cidade de prova no interior que registrou maior número de inscritos. Quase 2700 candidatos farão provas na cidade. Já em Teresina foram mais de 4600 inscritos.

O teste será constituído de sessenta questões de múltipla escolha incluindo Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Conhecimentos Gerais e Redação. O local de realização da prova estará disponível no Cartão de Inscrição a partir do dia 12 de dezembro.



O candidato deverá estar no local com antecedência mínima de sessenta minutos, portando o Cartão de Inscrição e Documento de Identificação original com foto. Para assinalar o cartão-resposta, o candidato deverá usar caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul escuro.

Vestibular

Serão ofertadas 9.310 vagas para 14 cursos de Graduação, distribuídas em 39 polos no Piauí e 2 polos na Bahia. As oportunidades de formação são para os cursos de Bacharelado em Administração, Administração Pública e Sistemas de Informação; e para as Licenciaturas em Computação, Filosofia, Geografia, Letras-Português, Matemática, Pedagogia, Física, Letras-Inglês, Química, Biologia e História.

O vestibular é realizado pela Universidade Federal do Piauí, por meio do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI).

Confira o número de inscritos por cidade. (https://goo.gl/LtaLxc)