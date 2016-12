Vice-prefeita de Santana do Piauí confirma que vai assumir Secretaria de Desenvolvimento Social

A vice-prefeita eleita e diplomada de Santana do Piauí, Maria José de Sousa Moura, (PP) confirmou que vai assumir o comando da Secretaria de Desenvolvimento Social do município a partir de 2017. A pasta é indicação do prefeito eleito, Francisco Raimundo de Moura, o “Francisco Borges” (PTB), em conversação com a mesma.

Em entrevista ao Portal RiachaoNet, a vice-prefeita Maria José de Sousa Moura, explicou que vem mantendo um diálogo aberto com o futuro gestor, e que a escolha do secretariado de governo tem partido de ambos.

“Juntamente com o prefeito Francisco Borges temos conversado bastante sobre os nomes a ocuparem as pastas de governo. A escolha sempre tem partido de critérios técnicos. Em se tratando da Secretaria de Desenvolvimento Social, o prefeito eleito me indicou para ocupar a pasta, e resolvi aceitar mais este desafio que a mim foi confiado. Sei da importância que é a pasta para a nossa cidade já que lida diretamente com os Programas Sociais e as Políticas Públicas, mas não tenho dúvidas que darei o melhor de mim, com uma equipe também capacitada”, disse Maria José de Sousa Moura.

