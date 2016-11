Vice-prefeito de Ipiranga do Piauí protocola ação de investigação eleitoral contra atual prefeito

O vice-prefeito de Ipiranga do Piauí, Elvis Ramos (PRTB), protocolou ação de investigação eleitoral contra o prefeito reeleito do município, Jose Santos Rego, o Zé Maria (PP). Elvis e Zé Maria disputaram as eleições deste ano na cidade.

Em nota enviado à imprensa, Elvis Ramos diz que a ação foi protocolada após coleta de provas que demonstram que a vontade livre do povo foi constrangida pela oferta de vantagens que representam as necessidades básicas da população.

Confira a nota na íntegra

Passamos pela eleição mais apertada da história desta cidade, aonde de um lado estava a proposta de se manter uma política antiga e ineficaz, em que o povo não tem voz nem espaço e poucos intervêm nas atividades administrativas importante. A outra via é a da renovação, composta por pessoas humildes, iguais aos que tem o poder de eleger.

Apenas 14 votos de diferença, além de ter havido também uma grande abstenção.

Coletamos provas que demonstram que a vontade livre do povo foi constrangida pela oferta de vantagens que representam as necessidades básicas da população, mas que essa administração que aí está não satisfazia.

Confiamos na idoneidade da Justiça Eleitoral Piauiense, a que mais casou prefeitos por ilicitudes eleitorais no Brasil ultimamente.

Pleiteamos que os eleitos tenham seus votos impugnados e que haja novo pleito, no qual deverá prevalecer o equilíbrio e o respeito à legislação.

Elvis Ramos

Vice-prefeito e candidato a prefeito