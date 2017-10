Vidente garante que adivinha o futuro lendo a bunda das pessoas

É normal que os videntes utilizem as mãos, cartas de baralho, tarô entre outros metódos para ler o futuro de uma pessoa. Mas existe uma técnica diferente: a rumpologia, que consiste em interpretar as fissuras, cavidades e dobras do bumbum.

A jornalista Antía Castedo descreveu a sua experiência em uma sessão de rumpologia em um artigo para a revista Soho. A matéria viralizou na internet e chamou a atenção das pessoas pela prática inusitada.

Como funciona

“O plano era incrível pela ótica de uma jornalista espanhola de 32 anos. Alguém com mentalidade racionalista e personalidade cética, desconfiada. Mas Sandra Amos tinha uma vantagem comparativa no universo de adivinhadores, a capacidade de ler as nádegas. Ela me contou que todos carregamos nosso futuro escrito no traseiro. Mais que isso, é como se fosse uma enciclopédia de nossa vida. A nádega esquerda expressa o passado, enquanto que o futuro está ali mesmo, entre carne, músculo e celulite do lado direito”, revelou.

Após pesquisar sobre a rumpologia, a jornalista estava consciente de “que em nenhum momento seria analisado o orifício. Apenas as nádegas foram mencionadas e com Sandra [a rumpóloga], sequer precisei tirar minhas roupas íntimas”.

O relato pode ser lido (em espanhol) no site da revista.

A vidente ainda afirmou que tem um dom que a permite ler a alma das pessoas através de qualquer meio. Uma simples olhada é suficiente, só precisa se conectar com o que ela chama seus guias. São três: um indígena americano de Dakota do Norte, um médico de óculos e uma monja.

O fato vem dando o que falar e a clientela de Sandra aumentou consideravelmente depois da reportagem.

JC Online