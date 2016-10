Vídeo: Homem rouba loja no Centro de Picos

A loja Cristal, situada na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Picos, divulgou um vídeo onde um homem aparece realizando um assalto no interior do estabelecimento. O crime ocorreu nesta terça-feira (18), por volta das 8h da manhã.

De acordo com as imagens, o criminoso, trajando camisa azul e short de cor rosa, chega à loja e aborda as funcionárias. Em seguida ele segue em direção ao balcão do estabelecimento e pega um aparelho celular.

Antes de fugir, o assaltante deixou as funcionárias trancadas no provador de roupas. A ação criminosa durou menos de um minuto.

Em sua página no Facebook a Polícia Militar de Picos disponibilizou um vídeo das câmeras do sistema de segurança da loja e pede ajuda da população para localizar o criminoso.

Confira as imagens da ação criminosa.