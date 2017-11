Vídeo mostra dupla assaltando jovem no Centro de Picos

As câmeras de segurança de uma loja de informática, localizada na Rua Coelho Rodrigues, Centro de Picos, flagraram um assalto realizado na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 14h25. A ação durou menos de um minuto.

As imagens mostram que dois homens assaltaram um jovem que transitava pela calçada, sendo um deles moreno, trajando camisa cinza e short vermelho e o outro branco, trajando camisa preta, short de cor branca e usando boné.

De acordo com as imagens, os assaltantes seguem a vítima pela rua e em frente à loja o abordam. Um dos bandidos segura o jovem e o outro, com uma arma na mão, pega o aparelho celular da vítima.

Após o roubo, a dupla fugiu em direção ao Morro da Mariana.

VEJA O VÍDEO