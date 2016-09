Vídeo mostra vazamento em tubulação na comporta da Barragem de Bocaina

No início do mês de junho deste ano turistas locais flagraram um vazamento na tubulação na comporta da Barragem de Bocaina, inicialmente um pequeno vazamento causado pela corrosão em um ou mais parafusos que prendem a tubulação. Dois meses depois, em uma nova vista, turistas filmaram o mesmo vazamento, só que desta vez com uma vazão bem maior.

A preocupação da população é que com o tempo a tubulação, que é antiga, rompa de vez, e uma grande vazão possa ocorrer, já que o vazamento fica antes dos controles de segurança e fechamento da comporta.

Fica o apelo para que o órgão responsável pela manutenção da barragem venha realizar um serviço de reparo na mesma, pois com o rompimento, a vazão seria enorme e a barragem perderia sua capacidade de armazenamento muito rápido.

FONTE: BOCAINA NEWS