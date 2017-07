Vídeo: motorista faz zigue-zague na pista e quase provoca acidente na estrada de Bocaina

Um telespectador da TV Cidade Verde registrou imagens de má conduta no trânsito. O flagrante foi feito nesta semana, na PI-238 (estrada de Bocaina), na altura do bairro Ipueiras, entre as cidades de Picos e Bocaina.

No vídeo é possível perceber um veículo em alta velocidade fazendo zigue-zague na pista e colocando em risco a vida dos ocupantes do próprio carro e de outras pessoas que trafegavam pela rodovia. Em alguns momentos, o condutor sai da pista e invade a faixa contrária.

Nas imagens é possível perceber que o risco de colisão é constante. Em um dos momentos, por pouco um motociclista não é atropelado.

VEJA O VÍDEO

O motorista que gravou as imagens não esconde o desespero diante das manobras irresponsáveis.

O condutor não foi identificado.

Cidade VErde