Vídeo: torcedor picoense bagunça coletiva com zoação, e técnico do River cancela entrevista

O técnico Waldemar Lemos passou por um momento desagradável na coletiva após o jogo Picos e River-PI, abertura do Campeonato Piauiense, no estádio Helvídio Nunes. Durante a entrevista, um torcedor do time rival derrubou a placa de patrocínio do Galo com um soco e tirou uma zoação com Lemos pelo alambrado. Após a situação deselegante, o treinador cancelou a entrevista. Assista no vídeo aabaixo.

Waldemar respondia sobre os jogadores lesionados do River-PI, quando foi interrompido pelo susto.

– Primeiro a gente precisa observar que estamos com três jogadores praticamente contundidos… É interessante acontecer isso dentro no futebol, acho que vocês deveriam trabalhar a respeito disso também. Obrigado – disse Lemos, que saiu da área de entrevista visivelmente chateado.

VEJA O VÍDEO

Um membro da comissão do River-PI bateu boca com o torcedor que derrubou o cartaz.

– É palhaço, é?

River-PI e SEP empataram em 2 a 2.

GLobo Esporte-PI