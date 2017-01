VILA NOVA : Dois irmãos são baleados na zona rural, um morre e o outro está em estado grave em Picos

Dois homens foram baleados na noite deste domingo (08), na localidade Angicos, zona rural do município de Vila Nova do Piauí . Segundo informações um homem chegou e atirou nos dois irmãos identificados como Cosme e Josiano e foram atingidos em várias regiões do corpo. Ambos foram socorridos para o Hospital Regional Justino Luz. Cosme com vários tiros já deu entrada na unidade de saúde sem vida. Poucos minutos depois chegou Josiano .

Quando o carro parou no Hospital Josiano desceu e foi caminhando para a sala de atendimento, onde estava seu irmão , já sem sem vida. Com ferimento grave Josiano recebeu os primeiro socorros e o atendimento. Ainda conforme informações de populares no Hospital Regional , como o Estado é grave , será transferido para Teresina. A mãe de Cosme e Josiane estava em desespero na recepção do Hospital Regional, abalada com a tragédia.

Conforme comentários colhidos ainda no hospital , a motivação do crime teria sido por vingança. Falou-se que o pai das vítimas havia matado um homem a pouco mais de 30 dias e estava foragido. Mas ainda não há versão oficial sobre a execução de Cosme e a tentativa de execução de Josiano.

Foto e informações : CidadesnaNET