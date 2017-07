Vítima de acidente na BR 230 em Fronteiras volta a ser internada em Teresina

A jovem Jessica Levangia da cidade de Alagoinha do Piauí voltou a ser internada para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, após sentir fortes dores de cabeça e febre alta.

A jovem é umas das vítimas do grave acidente automobilístico na divisa dos municípios de Fronteiras e São Julião, na BR 230, no inicio do mês de junho. No acidente veio a óbito a jovem alagoinhense, Samantha Brito.

Jessica Levangia sofreu fratura no crânio e no maxilar e após alguns dias internada na capital voltou para Alagoinha do Piauí para continuar o tratamento em casa através de medicamentos.

Segundo familiares, desde a volta para casa a jovem tem sofrido bastante com fortes dores de cabeça, febre alta, anemia e alucinações. Jessica está internada na ala neurológica do HUT desde a terça-feira, 27 de junho.

Familiares e amigos farão bingo beneficente

No intuito de ajudá-la, amigos e familiares realizarão no domingo, dia 09 de julho, às 9h da manhã, na praça central de Alagoinha do Piauí, um bingo beneficente de um carneiro.

As cartelas já se encontram à venda ao preço de R$ 5 e você pode adquirir a sua nos seguintes postos autorizados:

– CRAS

– Posto Alagoinha

– Rádio Cajueiro FM

– Jarlé (irmã) no São João ou na cidade, bairro Cohab

– Joaquim Lindôr (pai), na Barra do Olho d’Água

– Palloma (prima) em sua casa em Alagoinha ou pelo telefone: 981014522

– Erislene, no salão Unhas Fashion ou pelo telefone: 981026384

– No Restaurante de Diá ou com seus amigos: Fabinho, Douglas, Rosaiane, Ana Carolyne, Isabelle, Bricia, Cristina em Monsenhor Hipólito, Raimundo Nonato, João Paulo, Ionarya, Chupila e amigos em Fronteiras – PI.

Doações

Quem quiser fazer alguma doação para ajudar no tratamento da jovem Jessica Levangia, a conta corrente é a seguinte:

AG: 0094-9

C/C: 52886-2

Banco do Brasil

Titular: Paloma Maria da Silva Sá e Britto

Fonte: É Notícias