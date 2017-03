Volante Fred deixa a SEP e vai jogar em time paulista

O volante Fred mudou os planos e não vestirá mais a camisa da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) na sequência do Campeonato Piauiense. O jogador goiano confirmou, nesta sexta, que aceitou a proposta feita pelo Barretos, clube que disputa o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista, e que encerrou sua passagem pelo Zangão. A diretoria auriverde confirmou o desligamento sem custos. O vínculo contratual do jogador iria até o fim do estadual.

Titular no meio de campo do clube da Cidade do Mel, Fred atuou como titular nas quatro primeiras rodadas do campeonato. Ao todo, o volante acumulou 264 minutos jogados com a camisa do Zangão nesta temporada. O momento mais crítico se deu no jogo que marcou sua despedida, na derrota por 1 a 0 para o Altos, em Teresina. Na ocasião, Fred foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por calçar o jogador adversário.

– Fico triste por esta saindo dessa forma, queria estar saindo do Picos deixando o time em primeiro e já classificado, mas não foi possível. Os resultados não foram os que a gente queria, mais não faltou raça, luta, vontade. Deixo muitos amigos aqui e tenho certeza que eles irão dar a volta por cima, se classificando e conseguindo esse título piauiense que esse grande clube tanto merece. Agradeço ao presidente Rodrigo Lima, aos diretores Diogo, Átila e Júlio pela hombridade e comprometimento comigo desde o começo, e desejo sorte e sucesso para todos do clube – se despediu Fred.

– Recebi uma proposta muito boa de São Paulo e não poderia deixar passar essa oportunidade. Creio que nesses dois anos, no Piauí, deixo um aprendizado muito grande. Construí uma história aqui, sendo eleito o melhor volante piauiense em 2016, e espero voltar um dia a esse estado que me abriu as portas e virou a minha segunda casa – completou o apoiador.

A diretoria da SEP ainda não colocou empecilhos para a saída de Fred. A vaga criada no elenco deve ser ocupada por um novo nome, que pode ser indicado pelo recém-chegado técnico Paulo Moroni.

– Fred nos procurou e disse que recebeu uma proposta para jogar o Paulista. É uma oportunidade para abrir um mercado para ele, já que nunca jogou naquela região. Jamais queremos atrapalhar a carreira de um atleta. Ele recebeu uma proposta melhor e abriremos mão sem nenhum problema. Era nosso titular, se dedicou ao máximo, mas optou por sair numa boa, sem nenhum problema com o clube ou torcida. Só agradecemos a ele por esse período – destacou o presidente do Picos, Rodrigo Lima.

Globoesporte PI