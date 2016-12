Volante picoense Rômulo a um passo de acerto com o Flamengo

O silêncio e a discrição vem sendo a tônica rubro-negra dentro do mercado das contratações. Em busca do que classifica como ”contratações pontuais”, o clube não comenta oficialmente nenhuma movimentação ou interesse. Dentro deste cenário, as investidas no volante Rômulo, atualmente no Spartak Moscou, avançaram de forma significativa. A negociação com a equipe russa continua, mas as expectativas são boas em poder trazer o jogador revelado pelo Vasco. Representantes do atleta, inclusive, já viajaram para Rússia.

Apesar de ainda ter que voltar ao clube russo após sua vinda ao Rio de Janeiro, a esposa de Romulo, Jessika, já usou suas redes sociais para se despedir da Rússia. Ela confirma que está voltando para o Brasil, mas não dá dicas do destino do marido.

Em contato com o GloboEsporte.com, o departamento de futebol rubro-negro apenas reitera que não se pronuncia ou pronunciará sobre questões envolvendo nomes/especulações no momento. Rômulo tem contrato com o Spartak Moscou até o dia 30 de junho do ano que vem. No dia 1º de janeiro, o jogador já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

O Corinthians era outro clube interessado no volante. Romulo havia feito parte de sua recuperação física nas instalações do clube. No entanto, diante do bom avanço com o Rubro-Negro, a equipe paulista recuou.

Formado nas divisões de base do Porto (PE), Romulo é natural de Picos, no Piauí. Ele chegou a São Januário para integrar a equipe de juniores do Vasco quando o diretor de futebol vascaíno era Rodrigo Caetano, atualmente no Flamengo. O volante foi vendido em 2012 por 8 milhões de euros ao clube russo.

Também mantendo o sigilo, o clube negocia a contratação do atacante Marinho. O Flamengo enviou proposta aos representantes do jogador e espera o fim do Brasileiro para tentar avançar nas negociações com o Vitória. A inclusão do atacante Marcelo Cirino no negócio com o clube baiano é uma das possibilidades estudadas na transação. O Vitória diz que não tem interesse em vender Marinho. A multa do jogador é alta – cerca de R$ 17 milhões.

Globo Esporte