Wellington autoriza melhorias para Vila Nova, Santa Cruz, Floresta e Dom Expedito Lopes

O governador Wellington Dias autorizou, nessa quarta-feira (24), investimentos para quatro municípios piauienses. Os benefícios contemplam principalmente as áreas de saúde, segurança hídrica e infraestrutura, com destaque para obras de mobilidade urbana.

O município de Vila Nova do Piauí, situado a 366 quilômetros da capital, foi contemplado com 5 mil m² de calçamento para a zona urbana, 4 mil m² de asfalto, além de uma ambulância para transporte de pacientes. Outra intervenção importante será a recuperação de um barreiro na localidade Retiro, zona rural. O reservatório garante abastecimento d’água para aproximadamente 400 famílias carentes da zona rural do município e parte da sede. A deterioração de uma das paredes do barreiro está comprometendo a reservação de água. O custo do serviço é estimado em R$ 88 mil.

“Além do reparo, será feita a limpeza do barreiro. O governador Wellington Dias determinou urgência na intervenção e acreditamos que, no próximo período chuvoso, já poderemos armazenar mais água para garantir o abastecimento dessas comunidades”, disse o prefeito Edilson Brito.

Santa Cruz do Piauí em breve terá um sistema de iluminação novo e moderno. Um convênio firmado com o governo estadual prevê instalação de iluminação em LED em vias públicas e nas três praças principais do município. A reforma do mercado público, orçada em R$ 242 mil, também foi autorizada em audiência com o prefeito Francisco Barroso de Carvalho Neto. Por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o governo vai financiar a recuperação da estrada ligando Santa Cruz/ Povoado Torrões/ Picos. A cidade também ganhará uma ambulância para transporte de pacientes.

Situada a 400 quilômetros de Teresina, a cidade de Floresta é mais uma beneficiada. Os investimentos com recursos do governo estadual vão iniciar com o recapeamento asfáltico da estrada ligando o município a Santo Inácio do Piauí. O governador Wellington Dias e o prefeito Amilton Rodrigues também firmaram convênio para construção de 5 mil m² de calçamento e 14 mil m² de asfalto em vias urbanas e rurais do município. O governo se comprometeu ainda em equipar a Unidade Básica de Saúde de Floresta.

Fortalecer a assistência técnica voltada a agricultores familiares é uma das prioridades do governo estadual no município de Dom Expedito Lopes. Em convênio firmado na tarde dessa quarta-feira, foram acertados os detalhes para atuação da equipe técnica do órgão, com a contrapartida da prefeitura na cessão da estrutura física para implantação do escritório na cidade. A partir dos requerimentos apresentados pelo prefeito Teodys Gonçalves, foi autorizada a construção de 8,5 mil m² de calçamento na cidade, beneficiando, entre outras comunidades, o povoado Buriti Grande.

“A gente só tem muito a agradecer ao governador Wellington Dias pela sensibilidade de investir nos municípios, mesmo com toda a dificuldade que passa”, agradeceu o prefeito Teodys Gonçalves.

