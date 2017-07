Wellington Dias inaugura ponte sobre o Rio Guaribas e anuncia mais obras para Picos

Acompanhado do prefeito Padre Walmir Lima, o governador Wellington Dias inaugurou, na manhã desta quarta-feira (12), a ponte Luís Rodrigues Coelho Filho, que liga as Avenidas Beira Rio e Boa Sorte. Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ainda autorizou a execução de outras obras para o município, como a construção de mais blocos do Mercado Público.

A ponte tem quase 30 metros de extensão e teve um investimento de R$ 2 milhões.

Além do prefeito, a inauguração da ponte foi prestigiada também pelo secretário de Administração, Franzé; o secretário de Governo, Merlong Solano; vice-prefeito de Picos, Edilson Carvalho, vereadores e secretários da cidade e pelos deputados estaduais Nerinho e Severo Eulálio. Além de outras autoridades do município e região.

O governador Wellington Dias inaugurou ainda o asfalto do trecho de 1 quilômetro do povoado Gameleira dos Rodrigues, a pavimentação poliédrica do povoado Morrinhos e da Avenida Beira Rio e a reforma do Espaço da Cidadania, localizado no Centro de Picos.

Segundo o prefeito Padre Walmir, a presença do governador na cidade é sempre motivo de alegria com inaugurações e autorizações de obras. “Hoje ele veio inaugurar a ponte sobre o Rio Guaribas que era uma obra muito esperada pela população. Quando estava inaugurando a Beira Rio eu pedi ao governador a ponte e ele nos atendeu de forma rápida, então tive o privilégio de pedir e inaugurar a obra”, comemorou.

Wellington Dias declarou que as obras de mobilidade urbana trazem qualidade de vida e contribui com o desenvolvimento do município de Picos. “O nosso objetivo é seguir trabalhando para gerar emprego e melhorar ainda mais o município”, pontuou.

Mais Obras

Na oportunidade, o prefeito Padre Walmir pediu mais obras para o município. Dentre as quais estão a duplicação da BR 316, no trecho da Avenida Severo Eulálio ao bairro Bomba e o asfaltamento da estrada que liga o bairro Junco a Ipueiras.