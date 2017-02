Wellington Dias vem a Picos inaugurar obras

O governador Wellington Dias desembarca em Picos na próxima sexta-feira (3). O objetivo da visita do chefe do executivo estadual é inaugurar algumas obras de infraestrutura na cidade.

O desembarque do governador no aeroporto de Picos está previsto para as 8h10 da manhã. Wellington Dias será recepcionado pelo prefeito de Picos, Padre Walmir Lima, e aliados.

Em seguida, o governador irá inaugurar as obras de asfaltamento da estrada que liga Picos ao povoado Gameleira dos Rodrigues e do povoado Torrões ao povoado Cajazeiras dos Gonçalves.

O governador irá inaugurar também as obras do alargamento das duas pontes sobre o Rio Guaribas e as obras de asfaltamento da avenida Beira Rio e dos bairros Pedrinhas, Boa Sorte e Boa Vista.

Está previsto também na agenda do governador a inauguração das instalações da nova sede da Defensoria Pública Regional de Picos, localizada na Avenida Deputado Sá Urtiga, no bairro Bomba.

Na oportunidade, Wellington irá entregar também duas motocicletas e um drone para a Casa Apis e um caminhão contra incêndio para o Aeródromo de Picos.