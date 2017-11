Wellington inaugura 10 leitos de UTI no Hospital Justino Luz

O governador Wellington Dias inaugurou, nesta segunda-feira (20), na cidade de Picos, obras nas áreas de saúde e educação. O chefe do Executivo piauiense entregou 10 leitos de UTI adulto no Hospital Regional Justino Luz e obras de climatização em escolas da cidade.

Para a inauguração da Unidade de Terapia Intensiva, o Governo do Estado investiu em reforma e ampliação de toda a estrutura física do bloco da UTI, bem como aquisição e instalação de equipamentos instrumentais e cirúrgicos da unidade, com recursos do Tesouro Estadual e emenda parlamentar.

Dessa forma, foi investido em reforma das instalações físicas o valor de R$ 1.048.490,63. Já em equipamentos adquiridos, o investimento foi de R$ 1.035.290.

O governador ressaltou o bom andamento da obra pelo empenho da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares e Secretaria de Estado da Saúde. “Também comemoro essa inauguração. Sei que, quando criamos a fundação, foi polêmica, mas nós queremos agilidade. Essa aqui é uma unidade para salvar vidas, por isso não é razoável que a gente demore três anos para fazer uma aquisição. Eu estou animado com o entrosamento da fundação com a Secretaria da Saúde. Voltaremos aqui no início do ano para inaugurarmos a casa da Gestante, UPA, e tantas outras ações. Em todos os municípios nós temos alguma obra e estamos indo na contramão de muitos estados, porque, apesar de tudo, estamos mantendo a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, tendo capacidade de investimento”, disse Wellington.

Para o prefeito de Picos, Padre Valmir, “os mais de R$ 5 milhões que foram investidos nesse hospital serão compensados por não termos mais que ir a Teresina para ter atendimento. Nós ainda precisamos de muito, mas creio que a vontade do senhor governador é ainda maior que a nossa”.

Patrícia Batista, diretora do Hospital Justino Luz, comemora a inauguração dos 10 leitos de UTI adulto. “Hoje é um dia de grande realização para mim como médica e picoense. Esse hospital atende toda a região e também atua como centro de formação de estudantes de três universidades. Com esses leitos nós daremos melhores condições de atendimento e formação. Agradeço ao governador e ao secretário da Saúde, pois, com a descentralização dos serviços, a população tem condição de ser atendida na cidade onde mora”, disse a gestora.

Pablo Santos, presidente da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares, ressaltou a importância da inauguração. “É uma satisfação muito grande estar à frente da fundação. Esse primeiro ato aqui na região vai permitir que muitas vidas sejam salvas. Nós ainda temos muito o que trazer para o Hospital Justino Luz, e aqui na cidade também teremos Casa da Gestante e Centro de Parto, entre outras ações”, destacou o gestor.

Já, o secretário da Saúde, Florentino Neto, ressaltou os investimentos em saúde que o Governo do Estado tem feito na cidade. “O governador Wellington Dias tem investido mais de R$ 5 milhões nessa casa, mas também está em fase de licitação do novo hospital. Mas como o governo não é omisso e a população não pode ficar sem atendimento, os investimentos estão sendo feitos no Hospital Justino Luz para atender a demanda da população”, disse o secretário.

