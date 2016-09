Wellington lidera pesquisa em Santo Antônio de Lisboa, aponta Instituto Credibilidade

Pesquisa realizada pelo Instituto Credibilidade aponta a liderança do empresário Wellington Carlos, o Wellington (PP) na corrida pela prefeitura municipal de Santo Antônio de Lisboa.

A pesquisa de registro nº PI-01886Q2016 entrevistou 300 pessoas no período de 28 a 29 de agosto de 2016.

A pesquisa apontou os seguintes números:

Em 1º lugar vem o jovem empresário Wellington Carlos (PP) com 32% dos votos válidos.

Na 2ª colocação aparece Zé Rivaldo (PSB) com 29% dos votos válidos.

Na 3ª colocação tem Dr. Paulo Luz (PSDB) com 25%.

Não sabem e não opinam/Brancos e nulos 13,33%

Quanto ao grau de rejeição dos candidatos a pesquisa apontou os seguintes números:

Não sabem e não opinou – 33,33%

Zé Rivaldo (PSB) com 33,3%

Dr. Paulo Luz (PSDB) com 29,67%.

Wellington Carlos (PP) com 14,67%

Fonte: Piauí em Foco