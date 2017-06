Wellington participa da inauguração de parque eólico em Marcolândia nesta sexta, 9

O governador Wellington Dias participa, na sexta-feira (09), da inauguração do parque eólico de Marcolândia, um dos que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe III, um dos maiores da América Latina, instalado na fronteira entre o Piauí e Pernambuco, na região do município piauiense de Simões, no sudeste do estado. Em seguida, o chefe do Executivo estadual entrega obras e ações nos municípios de Caldeirão Grande e Fronteiras.

Com investimento de R$ 1,8 bilhão, o Complexo Ventos do Araripe III é composto por 14 parques, nove no Piauí – sendo um desses o de Marcolândia – e cinco em Pernambuco, 156 aerogeradores e potência instalada de 359 MW, energia suficiente para abastecer 400 mil casas. A capacidade instalada no complexo é maior do que a de todos os parques eólicos instalados em 2016 em países como África do Sul, Grã-Bretanha e México.

De acordo com a Casa dos Ventos, empreendedora do complexo, a implantação das usinas foi responsável pela geração de aproximadamente 1.500 empregos diretos, com prioridade para mão de obra local. Além disso, cerca de 70 famílias de Simões (PI) e Araripina (PE) tornaram-se parceiras da empresa arrendando propriedades para instalação dos aerogeradores.

Após a agenda em Marcolândia, Wellington segue para a cidade de Caldeirão Grande, onde inaugura a Escola Modelo Valdemar de Moura Santos.

No final da tarde, o governador visita o município de Fronteiras, onde inaugura a pavimentação asfáltica da PI 142/380, no trecho que compreende o acesso à fábrica de cimento Itapissuma, entroncamento da PI-142, a cidade de Fronteiras, o Contorno Rodoviário e a BR-230. Obra executada pelo Departamentos de Estradas de Rodagens (DER).

Na cidade, Dias também entrega o Rodoanel de Fronteiras e inaugura oficialmente a Sala da Cidadania e as instalações do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na zona rural, Wellington dará por entregue obra de estrada vicinal na localidade Poço de Areia.