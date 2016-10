Wesley Safadão irá se apresentar em Picos dia 18 de outubro

O fenômeno está de volta! Wesley Safadão irá se apresentar no Estádio Helvídio Nunes, em Picos, dia 18 de outubro. Intitulado de “Balança Piauí”, o evento terá ainda as apresentações de dois grandes artistas: o cantor Pedrinho Pegação e a cantora Márcia Felipe.

Em mais uma mega produção de Teixeira CDs, o show terá uma grande estrutura com som, luz, palco e segurança para receber os artistas e o público.

Segundo Teixeira CDs, o cantor Wesley Safadão irá fazer, neste mês de outubro, somente quatro shows no Nordeste e um deles em Picos e os outros três no estado da Bahia. “O Wesley vem a Picos no seu melhor momento da carreira e serão lançadas músicas inéditas durante o show. Tenho certeza que será um evento que ficará na história da cidade”, disse.

O produtor afirmou ainda que o Estádio Helvidio Nunes está preparado para receber um grande público e será dividido em três espaços: camarote, arena e front stage. “Inclusive o camarote será limitado para 100 pessoas e terá cerveja, refrigerante, água mineral, frios e salgados”, pontuou.

Os ingressos estão sendo vendidos da seguinte forma: Arena R$ 60, 00; Front R$ 110,00 e o Camarote de R$ 200, 00.

Postos de Vendas

Postos de vendas dos ingressos são: Teixeira CDs e pelo site Bilhete Certo